Festsaal, Bowlingbahn und Whiskybar im "Bürgerhaus Apfelstädt"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.08.2024: Festsaal, Bowlingbahn und Whiskybar im "Bürgerhaus Apfelstädt"
44 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12
Am Dienstag geht es raus aufs Land ins 20 Kilometer entfernte Apfelstädt. Hier lädt Jasmin ins "Bürgerhaus Apfelstädt" ein. Das Haus ist der Anlaufpunkt im Ort, denn mit Festsaal, Bowlingbahn, Whiskybar und dem thüringischen Restaurant bietet Jasmin ihren Gästen ein Rundumpaket. Unterstützung bekommt Jasmin dabei von ihrem Mann, dem singenden Wirt. Somit hat die Gastronomin einige Asse im Ärmel, um Mike Süsser und ihre Mitstreiter vom Bürgerhaus zu überzeugen.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins