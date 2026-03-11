Mittelalterliches Speisen in der "Burgschänke Leuchtenburg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.03.2026: Mittelalterliches Speisen in der "Burgschänke Leuchtenburg"
45 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Hoch über Seitenroda bei Erfurt liegt die "Burgschänke Leuchtenburg" – mitten auf der historischen Leuchtenburg. Direktorin Ulrike führt nicht nur die Burg als Ausflugsziel, sondern auch das urige Lokal mit viel Herzblut. Nach der Besichtigung warten hier regionale Klassiker auf hungrige Gäste. Doch reicht historische Kulisse plus Heimatküche, um die Konkurrenz zu überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen