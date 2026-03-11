Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 11.03.2026
Folge vom 11.03.2026

Hoch über Seitenroda bei Erfurt liegt die "Burgschänke Leuchtenburg" – mitten auf der historischen Leuchtenburg. Direktorin Ulrike führt nicht nur die Burg als Ausflugsziel, sondern auch das urige Lokal mit viel Herzblut. Nach der Besichtigung warten hier regionale Klassiker auf hungrige Gäste. Doch reicht historische Kulisse plus Heimatküche, um die Konkurrenz zu überzeugen?

