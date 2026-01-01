Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Street-Food auf Restaurant-Niveau im "Opa Adam"

Kabel Eins
Folge vom 27.01.2026
Street-Food auf Restaurant-Niveau im "Opa Adam"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.01.2026: Street-Food auf Restaurant-Niveau im "Opa Adam"

45 Min.
Folge vom 27.01.2026
Ab 12

Am Dienstag trifft moderner Kiez-Vibe im "Opa Adam" auf kreative Küche mitten in der Siegener Altstadt. Gastgeber Jordan führt das Lokal seit 2018 gemeinsam mit seiner Partnerin Alex. Das Konzept: Street-Food auf Restaurant-Niveau. Das Motto: "Reinkommen, Wohlfühlen, Wiederkommen". Kann dieser Mix aus Gastfreundschaft, Herz und urbanem Koch-Stil die Konkurrenz in einer Casual-Dining-Atmosphäre überzeugen?

