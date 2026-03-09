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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Zum Auftakt der Woche im Restaurant "Kaukasischer Hof"

Kabel EinsFolge vom 09.03.2026
Zum Auftakt der Woche im Restaurant "Kaukasischer Hof"

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Folge vom 09.03.2026: Zum Auftakt der Woche im Restaurant "Kaukasischer Hof"

45 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Am Stadtrand von Jena möchte Albert seinen Mitstreitern zur Eröffnung der Woche die georgische und armenische Küche schmackhaft machen. Der Geschäftsführer vom "Kaukasischen Hof" versucht hierbei vor allem mit fleischhaltiger Küche vom Grill zu überzeugen. Schafft Albert es, seinen Mitstreitern so richtig einzuheizen?

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