Folge vom 03.03.2026: Französische Landküche im "Le Plat du Jour"
44 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Tag zwei bei Mein Lokal, Dein Lokal führt Profi‑Koch Robin Pietsch ins „Le Plat du Jour“ in Hamburg. Gastgeber Erik serviert nahe der Alster klassische französische Landküche: von Weinbergschnecken über edel zubereitete Innereien bis zu feinen Pasteten. Das im Mai 2025 eröffnete Restaurant setzt auf eine extravagante Karte – mit täglich wechselndem Empfehlungsgericht. Kann dieses Konzept die Konkurrenz überzeugen?
