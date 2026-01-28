Halbzeit im Wagon-Restaurant "Pizza Zio"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.01.2026: Halbzeit im Wagon-Restaurant "Pizza Zio"
45 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Zur Wochenmitte geht es zu Franco nach Netphen ins "Pizza Zio". Ein Food-Spot mit Hingucker-Garantie: Serviert wird in einem alten Zug-Wagon. Inhaber Franco, gebürtiger Italiener, hat aus seinem Hobby eine echte Leidenschaft aufgebaut. Er setzt auf ausgewählte Zutaten und backt seine Pizzen bei über 450 Grad im Steinofen. Das Konzept ist klar: Handwerk, Produktliebe, keine Kompromisse. Gelingt es ihm, mit Leidenschaft und neapolitanischer Perfektion die Konkurrenz zu überholen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen