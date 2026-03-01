Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Japanisches Fine-Dining im "NASHI Dining"

Kabel Eins
Folge vom 12.03.2026
Japanisches Fine-Dining im "NASHI Dining"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 12.03.2026: Japanisches Fine-Dining im "NASHI Dining"

44 Min.
Ab 12

Im Herzen der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt liegt das "NASHI Dining". Hier wird klassische japanische Küche serviert. Im Restaurant laufen alle Fäden bei Restaurantleiterin Laura zusammen. Mit Charme und Finesse versucht die gebürtige Schwäbin ihren Mitstreitern die Welt der feinen Sushi-Kunst zu eröffnen. Wird ihr das gelingen?

