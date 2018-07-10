Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"EssKult", Hannover

Kabel Eins
Folge vom 10.07.2018
"EssKult", Hannover

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 10.07.2018: "EssKult", Hannover

44 Min.
Ab 12

Heute besuchen Mike Süsser und die Konkurrenz das "EssKult". Obwohl die Lage nicht perfekt ist, hat es Juri Duchan (30) geschafft, in Hannover-Döhren einen Familienbetrieb mit Cross-Over-Küche zu etablieren. Seine Mutter ist Chefköchin, Juri der Mann an der Bar. Als staatlich geprüfter und anerkannter Barkeeper werden heute auch seine Cocktails auf die Probe gestellt. Rechte: kabel eins

