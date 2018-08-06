Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Der Grischäfer", Kassel

Kabel EinsFolge vom 06.08.2018
"Der Grischäfer", Kassel

"Der Grischäfer", KasselJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.08.2018: "Der Grischäfer", Kassel

44 Min.Folge vom 06.08.2018Ab 6

In der neuen Woche geht es nach Kassel und Umgebung. Im Land der Brüder Grimm ist Fernsehkoch Mike Süsser gespannt, welche spannenden Geschichten ihn erwarten. Die erste erzählt Gastgeber Rainer Holzhauer (53) mit seinem Restaurant "Der Grischäfer" in Bad Emstal. Rainer ist eine bekannte Größe in der Umgebung und flößt seinen Mitstreitern eine gesunde Portion Ehrfurcht ein. Die Erwartungen sind hoch, der Fall noch tiefer - wie wird die Geschichte vom "Grischäfer" ausgehen? Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.

Alle verfügbaren Folgen