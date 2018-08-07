Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Zum Riedesel", Baunatal/Kassel

Tagsüber die Doktorarbeit, abends die Gastronomie: Haschmat Rabanizada (32) will es wissen und tritt mit seinem Restaurant "Zum Riedesel" in Baunatal an. Als Koch bringt er deutsch-afghanische Küche auf die Teller. Ob es der studierte Maschinenbauer drauf hat, darüber entscheidet nicht nur seine Konkurrenz, sondern auch Mike Süsser. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.

