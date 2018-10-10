Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.10.2018
44 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6

Zur Wochenmitte geht es noch einmal nach Gera in die Event-Location "1880 Alte Brauerei". Das dazugehörige Restaurant bietet eine internationale frische Küche an. Gastgeber Stefan Sander (52) will jedoch nicht nur mit leckerem Essen punkten: Vom Eiswürfel bis zum Tee-Aufguss werden auch die Getränke bei Stefan zum echten Erlebnis. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.

