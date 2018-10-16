Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.10.2018: "Andy Green", Kösching
44 Min.Folge vom 16.10.2018Ab 12
"Andy Green" in Kösching steht für Healthy Lifestyle: Natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Andreas Waldinger (34) will eine gesunde Küche anbieten und mit seinem Konzept einen Beitrag zu mehr Lebensqualität leisten. Kommt dieser Anspruch auch bei den Kollegen an oder führen Andreas' Versprechungen ins Leere? Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
