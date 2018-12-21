Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.12.2018: "Das Kofel", Innsbruck
44 Min.Folge vom 21.12.2018Ab 6
Zum Finale geht es wieder hoch hinauf und per Gondelfahrt direkt zum Restaurant "Das Kofel". Das Bergpanorama ist hier schon mehr als nur ein schönes Schmankerl. Gastgeber Stefan Schlögl setzt alles daran, seine Gäste in festliche Stimmung zu versetzen, doch alle Kandidaten hoffen auf ihr eigenes kleines Weihnachtswunder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins