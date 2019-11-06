Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "YI Fine Dining", Aachen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Aachener Woche eröffnet Küchenchef Hamid Heidarzadeh mit dem Restaurant "YI Fine Dining". Yi bedeutet Kunst und ebendiese Kunst vollführt der junge Iraner in seiner Küche. Dabei verbindet er neue französische und traditionelle chinesische Küche. Das Ambiente ist ebenso charaktervoll und individuell wie die Küche und bringt die Gastronomen zum Staunen. Kann Hamid mit diesem Gesamtpaket die kritische Konkurrenz und den Fernsehkoch Mike Süsser überzeugen? Rechte: kabel eins
