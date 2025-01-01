Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Carlos", Hamburg
44 Min.
Raus aus Hamburg und ab nach Seevetal. Hier hantiert Carlos Kissmann (49) in seinem "Restaurant Carlos". Das Hauptaugenmerk der Küche liegt auf Fisch und Fleisch und einem gelungenen Mix aus exquisiten, rustikalen und mediterranen Speisen. Carlos muss als letzter in der Runde nochmal richtig Gas geben, um am Finaltag den Sieg einzufahren. Wer bekommt die meisten Punkte, und wer ist der Favorit von Mike Süsser?
