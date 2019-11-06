Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "Zollamt", Bingen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Direkt am Rheinufer in Bingen gelegen, zeigt Steak-Connaisseur Jens im "Zollamt", wie man mit einem 800 Grad Ofen feinstes Fleisch in der besten Form zubereiten kann - einem tollen Steak kann definitiv nichts Besseres passieren. Wird er Mike Süsser und die teilnehmenden Gastronomen mit seinen kulinarischen Ansprüchen in Entzücken versetzen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
