Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Wirtshaus Gröbenzell", Gröbenzell
44 Min.Ab 12
Paula Maria Reisek bittet heute in ihrem "Wirtshaus Gröbenzell" zu Tisch. Zünftige Gemütlichkeit kombiniert mit amerikanischer Lässigkeit sollen ihr den Sieg bringen. Punkten will Paula bei Mike Süsser mit ihrer freundlichen Art und dem Schweinebraten. Sie ist sich sicher, dass ihr niemand so schnell das Wasser reichen kann.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
