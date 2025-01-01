Zum Inhalt springenBarrierefrei
An Tag drei geht es nach Pfaffenhofen. Einer der besten 50 Köche Österreichs tritt zum Wettstreit mit seinem "Raffa's Cucina Bar Gelato" an. Raffaele Troisi ist sich sicher, dass er sowohl Mike Süsser als auch seine Konkurrenten mit seinem Konzept überzeugen kann: Restaurant, Eisdiele und Bar. Für jeden was dabei oder zu viel des Guten?

