Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"KochWerk", Ostwestfalen-Lippe

"KochWerk", Ostwestfalen-Lippe

"KochWerk", Ostwestfalen-LippeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"KochWerk", Ostwestfalen-Lippe

44 Min.Ab 12

An Tag zwei in Ostwestfalen-Lippe geht's ins "KochWerk". In dieser ungewöhnlichen Location will Gastgeber Peter Hagemann (39) mit seinem mediterranen Küchenangebot überzeugen. Passend zur Location - das Restaurant befindet sich inmitten einer Therme - will das Lokal vor allem mit einer gesunden und frischen Speisenzubereitung punkten. Ob Mike Süsser und die anderen Mitstreiter bei diesem Konzept ins Schwitzen kommen?

