Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Jalapeno", Bielefeld
44 Min.Ab 12
Mexikanisches Feuer und Lebensfreude - das erwartet die Gastronomen heute im "Jalapeno", geführt von Inhaber Ehab Tanus (51). Das Finale führt die Mitstreiter heute in die Bielefelder Innenstadt. Mexikanische Speisen und viel Jalapeno sollen dem Gastgeber heute viele Punkte bescheren. Ob sein Plan aufgeht und er die Runde von sich überzeugen kann? Zudem steht ja auch die spannende Punktevergabe von Promikoch Mike Süsser an ...
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
