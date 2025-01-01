Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Bar3", Wien
44 Min.Ab 12
In der "Bar 3" steht alles im Zeichen guter Drinks und Speisen. Gastgeber Christoph Moser (30) hat ein ganz besonderes Konzept für seinen Laden: Eine Kombination aus Bar und Restaurant. Deshalb sind die Erwartungen seiner Mitstreiter nicht nur ans Essen besonders hoch. Auch die Getränke müssen überzeugen. Mike Süsser ist ebenfalls gespannt auf das Konzept.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins