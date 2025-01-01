Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bolena Restaurant & Weinbar", Wien

Kabel Eins
"Bolena Restaurant & Weinbar", Wien

"Bolena Restaurant & Weinbar", WienJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bolena Restaurant & Weinbar", Wien

44 Min.Ab 12

Das "Bolena Restaurant & Weinbar" im achten Bezirk ist eine Mischung aus Bistro und Weinlokal. Inhaber Dominik Bolena (28) will nicht nur mit seinem Essen, sondern auch mit seinen Weinen überzeugen. Die Liebe zum Detail und Kreativität ist bei der Restauranteinrichtung und auf den Tellern zu spüren. Neue Kreationen sollen den "Wow-Effekt" bringen. Ob er alle zum Staunen bringen kann?

Alle verfügbaren Folgen