Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Walter Bauer", Wien

Kabel Eins
"Restaurant Walter Bauer", Wien

"Restaurant Walter Bauer", WienJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Walter Bauer", Wien

44 Min.Ab 12

Zum großen Finale geht es zurück in den ersten Bezirk zu einer echten Größe der Wiener Gastronomie: Walter Bauer (61) bietet mit seinem gleichnamigen Restaurant moderne österreichische Küche auf höchstem Niveau. Wer viel zu bieten hat, hat aber auch viel zu verlieren - ob das Sternerestaurant seinem Ruf gerecht werden kann?

Alle verfügbaren Folgen