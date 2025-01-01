Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Hooters", Frankfurt am Main

Kabel Eins
"Hooters", Frankfurt am Main

"Hooters", Frankfurt am MainJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Hooters", Frankfurt am Main

44 Min.Ab 12

Neue Chance, neues Glück! Im Rhein-Main-Gebiet hoffen fünf Gastronomen auf die zweite Chance und nehmen erneut am Wettkampf bei "Mein Lokal, Dein Lokal" teil. Los geht es mit dem "Hooters" in Frankfurt. Rupert Nagl ist der Inhaber und präsentiert stolz seinen Laden und seine hübschen "Hooters-Girls". Wer behält bei so viel schönen Aussichten einen kühlen Kopf? Und was sagt Mike Süsser zum Konzept der Systemgastronomie?

Alle verfügbaren Folgen