Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Hooters", Frankfurt am Main
44 Min.Ab 12
Neue Chance, neues Glück! Im Rhein-Main-Gebiet hoffen fünf Gastronomen auf die zweite Chance und nehmen erneut am Wettkampf bei "Mein Lokal, Dein Lokal" teil. Los geht es mit dem "Hooters" in Frankfurt. Rupert Nagl ist der Inhaber und präsentiert stolz seinen Laden und seine hübschen "Hooters-Girls". Wer behält bei so viel schönen Aussichten einen kühlen Kopf? Und was sagt Mike Süsser zum Konzept der Systemgastronomie?
