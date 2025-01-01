Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"PizzaPasta e basta", Köln
44 Min.Ab 12
Zur Wochenmitte geht es nach Italien. Wie der Name des Restaurants "PizzaPasta e basta" verrät, liegt der Schwerpunkt des Restaurants auf Pizzen und hausgemachten Nudeln. Alfons Steputat (58) will jedoch nicht nur mit gutem Essen, sondern auch mit herzlichem Service punkten. Mike Süsser und seinen Gästen will er einen unvergesslichen Abend bereiten.
