"Seglermesse Cuxhaven", Cuxhaven

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Seglermesse Cuxhaven", Cuxhaven

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Den Abschluss der Runde macht die "Seglermesse". Anke und Michael Heine wollen mit ihrem Restaurant die Konkurrenz und Profikoch Mike Süsser überzeugen und natürlich gewinnen. Sie servieren bürgerliche Küche direkt am Hafen. Neben den Speisen sollen auch das Ambiente und die Herzlichkeit der Gastgeber für ordentliche Punkte sorgen. Aber was sagt Mike Süsser? Er vergibt heute am Finaltag die entscheidenden Punkte! Rechte: kabel eins

