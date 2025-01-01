Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mainlust", Frankfurt am Main

"Mainlust", Frankfurt am Main

"Mainlust", Frankfurt am Main

44 Min.Ab 12

Ei Gude, wie?! An Tag zwei empfängt Rainer Hölzinger, genannt Louie, seine fünf Mitstreiter. Seine Gaststube "Mainlust" ist bekannt für die echt frankfurtischen Spezialitäten, und auch das oberste Kulturgut - der Äppelwoi - ist für Gastgeber Louie unentbehrlich. Was halten seine Gäste von der traditionellen Wirtschaft, und wie gefällt es Mike Süsser beim Frankfurter Urgestein?

