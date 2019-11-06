Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Zum Landsknecht", Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Deftig und kräftig! Im "Landsknecht" gibt es gutbürgerliche Küche: Von der Roulade bis zum Burger kommt ganz schön was auf den Teller. Die Gastronomen und Profikoch Mike Süsser dürfen hier ordentlich zulangen! Ehepaar und Gastgeber Stephanie und Jürgen Wolske sind gespannt, wie ihr Essen ankommt. Rechte: kabel eins

