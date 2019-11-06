Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Safran", Braunschweig

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Safran", Braunschweig

44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Adiba Salim entführt ihre Gäste in den nahen Orient: Afghanische Küche steht auf dem Speiseplan. Mit Herz und gutem Essen aus ihrer Heimat will Adiba nicht nur Profi Mike Süsser überzeugen. Auch für ihre Mitstreiter soll das Essen bei ihr etwas Besonderes werden. Rechte: kabel eins

