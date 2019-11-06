Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "Safran", Braunschweig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Adiba Salim entführt ihre Gäste in den nahen Orient: Afghanische Küche steht auf dem Speiseplan. Mit Herz und gutem Essen aus ihrer Heimat will Adiba nicht nur Profi Mike Süsser überzeugen. Auch für ihre Mitstreiter soll das Essen bei ihr etwas Besonderes werden. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
