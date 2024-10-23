Tradition und Innovation im Lokal "Gasthof Kohlern"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.10.2024: Tradition und Innovation im Lokal "Gasthof Kohlern"
Mitte der Woche öffnet Josef die Türen zu seinem "Gasthof Kohlern". Das Lokal liegt oberhalb von Bozen über dem Eschtal und über dem Unterland. In dem Südtiroler Gasthaus ist Tradition gespickt mit Innovation. Kann er mit den bodenständigen Gerichten seine Mitstreiter überzeugen oder muss sich Josef seiner Konkurrenz beugen?
