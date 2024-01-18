Der Tropfen auf dem heißen Stein im "Steakhaus zum heissen Stein" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.01.2024: Der Tropfen auf dem heißen Stein im "Steakhaus zum heissen Stein"
44 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Im "Steakhaus zum heissen Stein" möchte Gastgeber Christoph S. (49) seine Mitstreiter mit gutem Fleisch und seinem besonderen Konzept überzeugen. Denn hier kann der Besucher den Garpunkt des Fleisches selbst am Tisch bestimmen, da hier auf 350 Grad heißem Stein serviert wird. Kann er mit diesem Konzept seine Konkurrenz und den Profi Mike Süsser überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins