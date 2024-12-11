Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.12.2024
44 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

In der Wochenmitte geht es zu Rene "Redo" in sein "800 Grad" in Potsdam. Der Großgastronom lädt seine Gäste mit diesem Konzept zu Spezialitäten aus dem "Beefer" ein. Wird er seine Gäste von seinem Steakhouse überzeugen können?

