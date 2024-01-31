Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kobe-Fleisch in Perfektion in der "Steakmanufaktur"

Kabel EinsFolge vom 31.01.2024
Kobe-Fleisch in Perfektion in der "Steakmanufaktur"

Kobe-Fleisch in Perfektion in der "Steakmanufaktur" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 31.01.2024: Kobe-Fleisch in Perfektion in der "Steakmanufaktur"

44 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 12

Mitte der Woche öffnet Marco die Türen zur "Steakmanufaktur". Das Lokal ist mehr als ein Steakhaus und bietet neben vielen Steaksorten auch vegetarische Gerichte an. Als eines von wenigen Restaurants deutschlandweit steht hier Kobe-Fleisch auf der Karte.

Alle verfügbaren Folgen