Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Großes Staunen im "Lopshof Dötlingen"

Kabel Eins Folge vom 22.02.2024
Großes Staunen im "Lopshof Dötlingen"

Großes Staunen im "Lopshof Dötlingen" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.02.2024: Großes Staunen im "Lopshof Dötlingen"

44 Min. Ab 12

Katja R. (49) empfängt heute ihre Gäste in ihrem "Lopshof Dötlingen". Mit einer gehobenen Küche bringt die Gastronomin ihre Gäste zum Staunen. Das steigert mit jedem Gang die Erwartungen an die Küche. Kann diese dem Druck standhalten oder werden sich noch Fehler einschleichen?

