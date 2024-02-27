Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Jagdschloss Fasanerie": historische Pracht des 17. Jahrhunderts

Kabel Eins
Folge vom 27.02.2024
"Jagdschloss Fasanerie": historische Pracht des 17. Jahrhunderts

"Jagdschloss Fasanerie": historische Pracht des 17. Jahrhunderts Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.02.2024: "Jagdschloss Fasanerie": historische Pracht des 17. Jahrhunderts

45 Min.
Folge vom 27.02.2024
Ab 12

Im "Jagdschloss Fasanerie" taucht man in die historische Pracht des 17. Jahrhunderts ein. Inhaber Harald ist schon seit vielen Jahren in der Gastronomie. Vor nicht allzu langer Zeit hat er das Jagdschloss übernommen. Seine Gäste erwartet hier hochwertige deutsche Küche, für die kulinarischen Kreationen sorgt sein Koch Mourad. Der Konditormeister Harald lässt es sich aber nicht nehmen, die Desserts selbst zuzubereiten.

