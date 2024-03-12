Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"VOI BAR e CUISINE": Die Aromen Aserbaidschans

Kabel EinsFolge vom 12.03.2024
"VOI BAR e CUISINE": Die Aromen Aserbaidschans

"VOI BAR e CUISINE": Die Aromen Aserbaidschans Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 12.03.2024: "VOI BAR e CUISINE": Die Aromen Aserbaidschans

44 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12

In einem beeindruckenden Ambiente begrüßt Geschäftsführer Taleh seine Gäste und lädt sie auf eine Reise durch die Aromen Aserbaidschans ein. Der erfahrene Gastronom will mit Gerichten aus seiner Heimat überzeugen, die mit viel Liebe von Chefköchin Sevda im authentischen Stil gekocht werden. Ob die Gaumen der Konkurrenz tatsächlich überzeugt werden?

Alle verfügbaren Folgen