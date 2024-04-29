Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mit kleiner Auswahl eine große Freude machen!"

Kabel EinsFolge vom 29.04.2024
"Mit kleiner Auswahl eine große Freude machen!"

"Mit kleiner Auswahl eine große Freude machen!"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.04.2024: "Mit kleiner Auswahl eine große Freude machen!"

44 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12

Diese Woche geht es an den Niederrhein. Den Anfang macht das Duo Drandafille und Tim im Restaurant "Gotisches Haus". Das Lokal in Xanten soll nicht nur mit rustikaler Holzeinrichtung, alten Gemälden und einer über dem Gastraum thronenden Krone überzeugen, sondern auch mit einer kleinen Auswahl an Gerichten. Kann ihnen das gelingen?

Alle verfügbaren Folgen