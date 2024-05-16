Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

International Tapas im "Campus Garden"

Kabel Eins
Folge vom 16.05.2024
International Tapas im "Campus Garden"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 16.05.2024: International Tapas im "Campus Garden"

44 Min.
Folge vom 16.05.2024
Ab 12

Die zweite Stephanie der Runde leitet wohl das modernste und neueste Lokal der Woche. Das Restaurant "Campus Garden" ist Teil des neuen Heilbronner Bildungscampus. Hier hat sie als Geschäftsleiterin das Zepter in der Hand. Umgeben von Hörsälen und vielen Studierenden wird hier ein Konzept mit internationalen Tapas angeboten. Ambiente und Tellersprache wecken gewisse Erwartungen, aber wird sie diese auch erfüllen?

