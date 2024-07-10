Eritreisches, deutsches und rumänisches Essen im "Restaurant Schreberhaus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.07.2024: Eritreisches, deutsches und rumänisches Essen im "Restaurant Schreberhaus"
44 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12
Zur Wochenmitte geht es zu Makele in sein "Restaurant Schreberhaus" nach Esslingen. Das Lokal ist umgeben von vielen kleinen Schrebergärten. Gastgeber Makele stammt aus Eritrea und verbindet seine Heimatküche mit schwäbischen und rumänischen Gerichten - ein spannender Mix. Schafft er es, diese drei Küchenrichtungen zu vereinen und damit zu überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins