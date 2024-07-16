im Restaurant "MitBaaaart" wird die vegane Küche revolutioniertJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.07.2024: im Restaurant "MitBaaaart" wird die vegane Küche revolutioniert
An Tag zwei geht es zu Xenia ins "MitBaaaart". Erst seit Dezember 2023 betreibt sie das vegane Restaurant in Kiel gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Daniel. Woher der individuelle Name kommt, wird schnell klar, wenn man Inhaber Daniel kennenlernt. Quereinsteigerin Xenia ist gelernte Bankkauffrau und will mit veganer und gesunder Küche überzeugen. Kann sie mit ihrem Konzept den Sieg holen oder sind zu viele überzeugte Fleischliebhaber in der Runde?
