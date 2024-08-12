Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 12.08.2024

Ein Stück Italien in Nordrhein-Westfalen will das "ANDRONACO Münster" bieten, denn der Gast findet hier eine Kombination aus italienischem Feinkostmarkt und Bistro vor. Der Münsteraner Gastronom Alessandro verspricht die perfekte Kombination aus italienischen Produkten des "Grande Mercato" und schmackhaften Gerichten im angegliederten Bistro. Das Konzept klingt rund, aber kann Alessandro mit den Gerichten überzeugen oder ist es den anderen Mitstreitern zu wenig "Restaurant"?

