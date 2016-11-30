Modern vs. traditionell: Sauerbraten-VariationenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 30.11.2016: Modern vs. traditionell: Sauerbraten-Variationen
44 Min.Folge vom 30.11.2016Ab 6
Viele Mythen ranken sich um die Geschichte und die Anfänge des rheinischen Sauerbratens. Selbst Julius Caesar dichten manche die Erfindung dieses traditionellen Fleischgerichtes an. Mike Süsser und seine Jury suchen den besten Sauerbraten Kölns. Traditionelles Pferdefleisch erwartet die Jury im "Gasthaus zum Horn". Modern interpretierten Wildsauerbraten gibt es in der "Ewigen Lampe" und das "Landhaus Alt Weiß" steigt mit einer süß-rauchigen Rindvariante in den Ring.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins