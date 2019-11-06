Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wild West Burger", Berlin

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Wild West Burger", Berlin

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Wild West Burger", Berlin

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Mitten in Berlin lädt Yener Söylemez (41) heute in sein "Wild West Burger" ein. Das Lokal versetzt seine Gäste zurück in den wilden Westen, verspricht ihnen "Berlins beste Burger" und liefert sie sogar direkt nach Hause. Dafür benutzen Yener und sein Team frisches Brot aus der Bäckerei ihres Vertrauens und handgemachte Patties. Ökologisch unbedenkliche Verpackungsmaterialien für die Burger aus recycelten Bananenblättern runden sein Lieferkonzept ab. Rechte: kabel eins

