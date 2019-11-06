Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Grillhouse Aplerbeck", Dortmund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Grillhouse Aplerbeck", Dortmund

Folge vom 06.11.2019: "Grillhouse Aplerbeck", Dortmund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der vorletzte Tag wird im "Grillhouse Aplerbeck" in Dortmund eingeläutet. Einst dem Verkauf geweiht, entschloss sich Sarah Baumann (29), den Imbiss doch fortzuführen. Und damit lag sie goldrichtig! Seit über 40 Jahren zählen hier Currywurst und halbe Hähnchen zu den Dauerbrennern. Zusammen mit Ehemann und Inhaber Andreas (37) sowie Mama Jolanthe (58) wird die deftige Küche nicht nur über die Theke, sondern auch per Lieferdienst an den Mann gebracht. Rechte: kabel eins

