Der vorletzte Tag wird im "Grillhouse Aplerbeck" in Dortmund eingeläutet. Einst dem Verkauf geweiht, entschloss sich Sarah Baumann (29), den Imbiss doch fortzuführen. Und damit lag sie goldrichtig! Seit über 40 Jahren zählen hier Currywurst und halbe Hähnchen zu den Dauerbrennern. Zusammen mit Ehemann und Inhaber Andreas (37) sowie Mama Jolanthe (58) wird die deftige Küche nicht nur über die Theke, sondern auch per Lieferdienst an den Mann gebracht. Rechte: kabel eins
