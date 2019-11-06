Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ofenheiss.de", Essen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum Finale soll es nochmal richtig rund laufen: Uli Grothoff lädt dazu in seinen Wagen - den "Ofenheiss" - ein! Jede Bestellung wird vor Abfahrt in den Ofen geworfen und somit heiß an die Tür geliefert. Ein Konzept mit Alleinstellungsmerkmal, das allerdings noch nicht in Schwung gekommen ist! Dem veganen Lieferdienst fehlt es an Promotion. Umso passender, dass Ulis vier Mitstreiter in der Testphase vorbeikommen und sein Lieferkonzept auf Herz und Nieren prüfen wollen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins