"Chicago Meatpackers", HamburgJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Chicago Meatpackers", Hamburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zur Wochenmitte geht es in das Burger- und Steakrestaurant "Chicago Meatpacker's". Die Gastronomin Jennifer Jones (35) und ihr Team wollen mit amerikanischer Küche überzeugen und mit qualitativ hochwertiger und frischer Zubereitung punkten - und das zu günstigen Preisen. Wird Jenny dieses Mal die vier anderen Gastronomen mit ihrem kleinen Fleck Amerika mitten in Hamburg-Eppendorf begeistern können? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins