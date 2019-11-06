Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"YI Fine Dining", Aachen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"YI Fine Dining", Aachen

Folge vom 06.11.2019: "YI Fine Dining", Aachen

44 Min.
Ab 6

Die Aachener Woche eröffnet Küchenchef Hamid Heidarzadeh mit dem Restaurant "YI Fine Dining". Yi bedeutet Kunst und ebendiese Kunst vollführt der junge Iraner in seiner Küche. Dabei verbindet er neue französische und traditionelle chinesische Küche. Das Ambiente ist ebenso charaktervoll und individuell wie die Küche und bringt die Gastronomen zum Staunen. Kann Hamid mit diesem Gesamtpaket die kritische Konkurrenz und den Fernsehkoch Mike Süsser überzeugen? Rechte: kabel eins

