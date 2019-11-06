Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Direkt am Rheinufer in Bingen gelegen, zeigt Steak-Connaisseur Jens im "Zollamt", wie man mit einem 800 Grad Ofen feinstes Fleisch in der besten Form zubereiten kann - einem tollen Steak kann definitiv nichts Besseres passieren. Wird er Mike Süsser und die teilnehmenden Gastronomen mit seinen kulinarischen Ansprüchen in Entzücken versetzen? Rechte: kabel eins

