Mein Lokal, Dein Lokal

"Moctezuma Mexico", Mainz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Moctezuma Mexico", Mainz

"Moctezuma Mexico", Mainz

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Moctezuma Mexico", Mainz

Folge vom 06.11.2019

Buen Provecho! Zum Wochenfinale lädt Sjusanna (39) ins "Moctezuma Mexico" ins Herz von Mainz und bietet feinstes mittelamerikanisches Flair. Lässt sich Mike Süsser von der charmanten Gastgeberin verzaubern oder verzaubert ihn doch eher die bunte und vielfältige Küche? Und was sagen die anderen Gastronomen? Wer hat am Ende die höchste Punktzahl und darf den Wochensieg für sich verbuchen? Rechte: kabel eins

