Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: „Deutscher Kaiser“, Koblenz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Woche geht es bei "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" in die historische Stadt Koblenz. Nur einen Steinwurf vom Moselufer entfernt, eröffnet Gastgeberin Simone Krey (40) die Runde und lädt am ersten Tag in den "Deutschen Kaiser" ein. Hier bietet die 40-jährige Geschäftsführerin regionale, bürgerliche Küche an. Damit muss sie nicht nur bei den vier Gastronomen punkten, sondern auch bei Kochprofi Mike Süsser. Rechte: kabel eins
